Kontrolden çıkan araç takla attı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobilin takla atarak ters dönmesi ile ilgili kaza mobese kamerasına da saniye saniye böyle yansıdı. Ters dönen araç sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Edremit Teknik Anadolu Meslek Lisesi kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özer Y. idaresindeki 16 AFV 007 plakalı araç, Bilge D. idaresindeki 10 LR 619 plakalı aracın sağ kısmı diğer aracın sol kısmına çarparak takla attı. Diğer aracında kaza sonrası saniye saniye petrol istasyonuna girmesi ise mobese kamerasına böyle yansıdı. Ters dönen araç sürücü kazayı şans eseri ucuz atlattı. Araçtan kaza sonrası yara almadan kendi imkanları ile çıktı. İlçe Trafik ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği kaza ile ilgili araştırma sürüyor.

(BT-