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Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi

Ankara’da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Asayiş 15.06.2021, 19:49
Kontrol noktasında durdurulan otomobilde kaçak alkol ele geçirildi

Ankara’da yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak alkol ele geçirilirken, araç sürücüsünün de hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Şereflikoçhisar ilçesindeki yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 108 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.K.’nin hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.
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