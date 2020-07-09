Komşusuna ateş açtı, mermi cebindeki telefona isabet etti
SAMSUN'DA KOMŞUSU TARAFINDAN VURULAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ HAFİF YARALANDI.
Samsun’da husumetli olan iki komşu arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında açılan ateş sonucunda mermi 19 yaşındaki gencin cebindeki telefona isabet etti.
Samsun’un Terme ilçesinde 19 yaşındaki genç, komşusu tarafından silahla açılan ateşte hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi Kayalar Sokak’ta ikamet eden G.Y.Y. ve H.D. arasında yaşanan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. H.D.’nin evinin avlusunda yaşanan kavga esnasında H.D. evinde bulunan tabancasını alarak G.Y.Y.’ye ateş açtı. Silahtan çıkan merminin G.Y.Y.’nin cebindeki telefona isabet etmesiyle telefon yanmaya başladı. Silah seslerini duyan komşular G.Y.Y.’yi evin avlusundan dışarı çıkartarak olayı 112’ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı G.Y.Y.’yi Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, H.D. ise jandarmaya teslim oldu.
Olay yeri incelemelerinin ardından jandarma ekipleri görgü tanıklarının ifadelerini aldı.
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