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Komşuların çöp kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 10.06.2021, 16:09
Komşuların çöp kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği, Melike Sak, İsa Sak, Casım Kubacık ve Selim Kubacık yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsa Sak (45), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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