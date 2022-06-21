Komşuların bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi’nde 2 komşu arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye ilçesi Beypınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Turan D. ile Necati B. arasında çıkan tartışma bıçaklı ve kürekli kavgaya dönüştü. Yakınlarının da karıştığı kavgada Necati B. hayatını kaybederken, Mehmet B. yaralandı.

Kavga sonrası Turan D. ve kavgaya karışan Furkan D. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.