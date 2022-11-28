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Kocaeli’nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı
Kocaeli’nde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.
Asayiş 28.11.2022, 17:57
Kocaeli’nde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.