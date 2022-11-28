Kocaeli’nde terör propagandası yapan 10 kişi tutuklandı

Kocaeli’nde terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 şüpheli eş zamanlı operasyona yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.