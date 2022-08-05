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Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 05.08.2022, 14:21
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Körfez, Gebze ve Gölcük’te yapılan 3 farklı operasyonda 5,3 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 1,65 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi göz altına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 3’ü serbest bırakılırken; M.K, S.E, E.U, ve I.K isimli 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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