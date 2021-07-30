banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Kayyum olarak atanan THK başkanından 'düğün' açıklaması
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Google, Facebook ve Netflix çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
Nokia 6310 geri döndü!
Nokia 6310 geri döndü!
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı
İBB ile İstanbul Havalimanı taksicileri anlaştı

Kocaeli’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yangın riski sebebi ile ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Asayiş 30.07.2021, 09:43
Kocaeli’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı
banner502

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yangın riski sebebi ile ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli’de ormanlara girmek, havai fişek atılması ve ateş yakılması yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski sebebi ile ormanlık alanlara girmenin yasaklandığını açıkladı. Vali Yavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli Kocaelili Kardeşlerim, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501