Kocaeli’de iki aile birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı

Kocaeli’de iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra’daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.’nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de G.Ş.’nin yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki ailenin tekrar karşılaşması sonucu tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, polis ekiplerinin müdahale etmesiyle arbedeye dönüşmeden sona erdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.