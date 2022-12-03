Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrikada yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sürerken herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.