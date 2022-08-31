Son Dakika
MİT’in Irak’ın kuzeyine düzenlediği operasyonda PKK’nın sözde eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
KKTC’den İstanbul’a gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı
İstanbul Havalimanında şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi.
Asayiş 31.08.2022, 10:03
İstanbul Havalimanında şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen iki yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine polis, iki şahıs Ş.D., ve Ö.Y., ‘in bavullarını detaylı inceleme için durdurdu. İki yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.D., ve Ö.Y., hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
27
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü