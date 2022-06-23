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KKTC’deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Asayiş 23.06.2022, 17:22
KKTC’deki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gündür devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İskele’ye bağlı Mersinlik köyünde 2 gün önce ormanlık alanda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangından etkilenen bölgenin rehabilitasyonu için 600 bin fidan gerektiğini açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, helikopterle yangın alanını inceledi.

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