KKTC’de 5.3 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa kentinde (KKTC) 17.27’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne’de de hissedildi. Vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.