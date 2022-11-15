KKTC Mersin Başkonsolosu konuşması sırasında fenalaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC’nin 39’ncu kuruluş yıldönümü törenlerinde fenalaştı. Konuşması sırasında birden kötüleşen ve baygınlık geçiren Mendeli, makam aracıyla hastane kaldırıldı.

KKTC’nin 39’ncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulurken, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasının bir bölümünde önce sesi titreyen, ardından konuşamayan Mendeli, çevresine bakarak "Başım dönüyor" dedi. Fenalaşan Mendeli’yi tutan çevredekiler düşmesini önlerken, kürsünün arkasına yatırarak, ilk müdahaleyi yaptı. Müdahaleyle biraz toparlanan Mendeli, kendi makam aracına bindirilerek, hastaneye götürüldü. Tören sona erdirildi.