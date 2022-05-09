Kızını doktora götürürken bahçeye uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ordu’nun Kumru ilçesinden kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası yaptı. Kazada baba hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.

Kaza, Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesinde fırıncı ustası olan ve Fatsa ilçesine kızını doktora götürmek isteyen Osman Çakmaktaşı (44) idaresindeki 52 AAU 217 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak savruldu. Yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş’ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.