banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Tropikal meyve ihracatında 2022 hedefi 20 milyon dolar
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler

Kızılırmak’tan su içen aynı aileden 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale’de Kızılırmak nehrinden su içtikten sonra zehirlenen aynı aileden 5’i çocuk 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 25.07.2022, 04:13
Kızılırmak’tan su içen aynı aileden 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale’de Kızılırmak nehrinden su içtikten sonra zehirlenen aynı aileden 5’i çocuk 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde 5’i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aile bireyleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aile üyelerinin, Kızılırmak’tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Tedavi altına alınan 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
24°
açık