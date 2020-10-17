Kız istemeye giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Aksaray’da kız istemeye giden ailenin otomobili sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ’dan Antalya’nın Alanya ilçesine kız istemeye giden ailenin bulunduğu Sair K. (26) idaresindeki 07 NV 248 plakalı otomobil Aksaray-Nevşehir karayolu Gençosman Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Süleyman K. (61), Fatma K. (57) ve Kibriye D. (53) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.