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Kız çocuğu başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı!

Bursa’da kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğunu başıboş sokak köpeği ısırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 17.08.2022, 10:48 17.08.2022, 12:00
Kız çocuğu başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı!

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kursa gitmek için evinden çıkan kız çocuğuna sokakta başıboş gezen sokak köpeği saldırarak ısırdı. Başıboş köpek, kız çocuğunun bağırması üzerine hızlıca uzaklaşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Mahalle sakinleri sokaklarda gezen başıboş köpeklerin biran önce toplanmasını istiyor.

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