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Kıyıya oturan gemide bu sefer de yangın çıktı

Ocak ayında Zeytinburnu Sahili’nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Asayiş 11.04.2021, 21:08
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Kıyıya oturan gemide bu sefer de yangın çıktı

Ocak ayında Zeytinburnu Sahili’nde karaya oturan Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisinde bugün akşam saatlerinde çalışma esnasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Şiddetli fırtınanın etkisiyle 29 Ocak’ta Zeytinburnu, Ahırkapı’da Morini Limanı’na kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi sürüklenerek karaya oturmuştu. Parçalanarak vinç yardımıyla karaya taşınan gemide bugün akşam saatlerinde işçiler çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
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