Kısıtlamayı ihlal eden kişiyi böyle savundu: "Bu adam pompacıdır istediği yere gider"

Kırıkkale’de korona virüs denetiminde kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan kişinin çalışanı olduğunu iddia eden bir sürücü, "Bu adam pompacıdır, istediği yere gidip gelebilir" diyerek savundu.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulamasında kentin farklı noktalarında korona virüs denetimleri sürüyor. Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince gece yarısı yapılan ortak denetimde, kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında araçlar tek tek durduruldu. Muafiyet kapsamında bulunan bir sürücü, yanındaki kişinin de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalıştığını iddia etti. Sürücü, "Türkiye genelinde ben her yere çıkabilirim bu elemanım. Kırıkkale il sınırları içerisinde bu adam pompacıdır. İstediği yere gidip gelebilir" sözleriyle işçisi olduğu iddia ettiği kişiyi böyle savundu. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, çalışanı olduğunu belgeleyemeyen kişiye kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.