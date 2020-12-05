Kısıtlamanın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul Yenibosna’da sabah saatleriyle birlikte E-5’te, cadde ve sokaklardaki yoğunluk azaldı.

Kısıtlamanın ilk gününde Yenibosna E-5 üzerinde araç yoğunluğunun azaldığı görüldü. Üretim, tedarik, lojistik, tarım, sağlık, orman sektörlerinin de çalışan kapsam dışında tutulduğu vatandaşlar yollarda yerlerini aldı. Üst geçit ve sokaklarda da az sayıda vatandaşın olduğu görüldü. Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek.