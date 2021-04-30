Kısıtlamadan değil, emniyet şeridini ihlalden ceza yediler

DÜZCE(İHA) – Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler esnasında metrelerce kuyruk oluştu. İzin belgesi olan bazı sürücüler denetimde emniyet şeridini ihlal edince cezadan kaçamadı.

Artan korona virüs vakaları sonrasında bakanlar kurulundan çıkan karar sonrasında 418 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde başladı. Düzce’de de güvenlik güçleri şehrin tüm giriş çıkışlarında kontrol gerçekleştiriyor.

D-655 Zonguldak-Düzce karayolunda gerçekleştirilen denetimlerde güzergah üzerindeki tüm araçlar tek tek durduruldu. Vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan kuyrukta beklemek istemeyen vatandaşlar ise emniyet şeridine girerek, yolu kısaltmak istedi. Polis ekipleri de emniyet şeridini ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.