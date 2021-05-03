Kısıtlamada sokak ortasında saç tıraşı görenleri şaşkına çevirdi

Bursa’da tam kapanma sürecinde sokak ortasındaki bankta saç tıraşı yapan berber görenleri şaşkına çevirdi.

Olay Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde birçok işyeri gibi kuaför ve berberlerde hizmet veremiyor. Kaçak olarak saç tıraşı yapan bir berber ise renkli görüntülere neden oldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde site bahçesinde bulunan bank üzerinde yaşlı bir adamın saç tıraşı yapan berber görenleri şaşırttı. Küçük bir çanta içerisinde taşıdığı ekipmanlarını motosikletine koyarak kapıda hizmet veren berber yaşlı adamın saç ve sakal kesimini bitirdikten sonra motosikletine binerek gözden kayboldu.