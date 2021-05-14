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Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı

Bursa’nın Kestel ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 300 metrekarelik alan zarar gördü.

Asayiş 14.05.2021, 21:51
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı

Bursa’nın Kestel ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 300 metrekarelik alan zarar gördü.

Aktaş tepe mevkisi Kızıl Çam ormanından yoğun duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Kestel itfaiyesi sevk edildi. Ekipler, ilk belirlemelere göre mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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