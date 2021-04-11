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Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket
Bursa’da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 11.04.2021, 09:42 11.04.2021, 10:08
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Bursa’da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.