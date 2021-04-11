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Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket

Bursa’da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 11.04.2021, 09:42 11.04.2021, 10:08
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Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket

Bursa’da bir kamyonet sürücüsü hafta sonu kısıtlama saatinde uygulama noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün uygulama noktasını görünce geri geri kaçtığı görüldü.
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