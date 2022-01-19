Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı

Mecidiyeköy’de, ışık ihlali yapan sürücü, kavşaktan geçen bir araca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay 13.30 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre, 34 COH 797 plakalı aracın sürücüsü kırmızı ışığın yandığı sırada durmayarak yoluna devam etti. Kırmızı ışıkta durmayan otomobil, kavşaktan geçen 34 HC 9204 plakalı otomobili yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 HC 9204 çarpmanın etkisiyle yolun diğer tarafına savruldu. Kazaya neden olan sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kazaya neden olan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücünün gözünün kardığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine çağırdıkları çekiciyle araçları olduğu yerden kaldırdı. Caddenin temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.