Kırklareli’nde kuyuya düşen çakal AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kırklareli’nde su kuyusuna düşen çakal, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Asılbeyli köyü Taşlık mevkisinde bulunan su kuyusundan ses geldiğini duyan çiftçiler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kuyuda çakal olduğunu tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekipleri çakalın çıkarılması için durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri çakalı düştüğü kuyudan çıkardı.

Çıkarılan çakal veteriner hekim kontrolünün ardından doğal yaşamına serbest bırakıldı.