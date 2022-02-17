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Kırklareli’nde korkunç kaza: 3 ölü

Kırklareli’nde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 17.02.2022, 15:10 17.02.2022, 15:26
Kırklareli’nde korkunç kaza: 3 ölü

Kırklareli’nde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Kırklareli’ni Vize ilçesine bağlı Sergen köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U. idaresindeki 34 NK 3624 plakalı tır, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Kadayıfçı, yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı’nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bendeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan sürücü Kadayıfçı ve Melek Kadayıfçı’nın 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden Çanakçı’nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı’nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Vize ilçesindeki görevlerine giderken Sergen köyü yakınlarından geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdoğan Çanakçı, sosyolog Melek Kadayıfçı ve eşi Mert Kadayıfçı’ya Allahtan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Aile ve Sosyal hizmetler camiasına başsağlığı dilerim” denildi.

Kırklareli'nde korkunç kaza: 3 ölü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Kaza #kırklareli
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