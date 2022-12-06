Kırklareli’nde kış lastiği uygulamasında 75 araca cezai işlem uygulandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında 75 araca cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekiplerince, 1-4 Aralık tarihleri arasında İl genelinde kış lastiği denetimi yaptı.

Yapılan denetimde bin 99 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen, 75 araca, toplamda 41 bin 164 Türk Lirası Trafik cezası uygulandı.

Öte yandan 16 adet araç trafikten men edilirken 2 adet sürücü belgesine de el konuldu.