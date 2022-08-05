Kırklareli’nde anız yangını, 10 dönümlük alan zarar gördü

Kırklareli’nde çıkan anız yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kent Ormanı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.