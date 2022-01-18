Kırklareli’nde ağılda çıkan yangında 156 hayvan telef oldu

Kırklareli’nde bir ağılda çıkan yangında 149 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Kemal Borazan’a ait ağılda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmeye başladığını gören Borazan ve komşuları müdahale etmeye başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 149 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bunun üzerine Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.