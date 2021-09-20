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Kırklareli’nde 71 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla giren 71 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 20.09.2021, 16:35
Kırklareli’nde 71 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasa dışı yollarla giren 71 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. 3 gün boyunca yapılan çalışma sonucunda 71 Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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