Kırklareli’nde 71 arı kovanı alev alev yandı

Kırklareli’nde piknik tüpünden çıkan yangında 71 arı kovanı yandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde bal üretimi yapan M.K. piknik tüpü ile çalışma yaptığı esnada tüp alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 kilogram bal, 1 adet bal süzme makinası ve 71 adet arı kovanının zarar gördü.