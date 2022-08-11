banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı

Kırklareli’nde 71 arı kovanı alev alev yandı

Kırklareli’nde piknik tüpünden çıkan yangında 71 arı kovanı yandı.

Asayiş 11.08.2022, 13:26
Kırklareli’nde 71 arı kovanı alev alev yandı

Kırklareli’nde piknik tüpünden çıkan yangında 71 arı kovanı yandı.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde bal üretimi yapan M.K. piknik tüpü ile çalışma yaptığı esnada tüp alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarının bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 kilogram bal, 1 adet bal süzme makinası ve 71 adet arı kovanının zarar gördü.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu