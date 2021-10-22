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Kırklareli’nde 57 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 57 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 22.10.2021, 15:06
Kırklareli’nde 57 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 57 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağladığı Dereköy sınır kapısı yakınları, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 57 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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