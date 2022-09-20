Kırklareli’nde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince bir evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. M.S’ye ait eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ile 12,5 kilogram esrar, 3 hassas terazi ele geçirdi.

M.S. gözaltına alındı.