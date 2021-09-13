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Kırklareli’nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden ülkeye yasadışı yollarla giren 37 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş 13.09.2021, 15:20
Kırklareli’nde 37 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden ülkeye yasadışı yollarla giren 37 kaçak göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ile Kofçaz ilçesinin Yukarıkanara ve Malkoçlar köylerinde kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce 3 ayrı bölgede yapılan araştırmada Afganistan ve Suriye uyruklu 37 sığınmacıyı yakaladı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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