Kırklareli’nde 22 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nden yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 22 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenlerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.