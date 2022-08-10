Kırklareli’nde 208 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 208 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.Y. ve E.Ç.’ye ait Ayçiçek tarlasında 50 santimetre boylarında 208 bin 700 kök Hint keneviri tespit etti.

Tarla sahiplerinin ifadesine başvurulurken Hint kenevirleri imha edildi.