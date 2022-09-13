Kırklareli’nde 146 kaçak göçmen yakalandı, 25 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına karşı yapılan uygulamalarda 146 kaçak göçmen yakalandı, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığına karşı Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalarda Irak, İran, Suriye, Bangladeş, Fas, Cezayir, Filistin ve Afganistan uyruklu 146 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerde ve araçlarda yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, pompalı av tüfeği, kama, bıçak, 21 cep telefonu ile 14 bin 365 lira ve 600 avro ele geçirildi.