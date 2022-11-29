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Kırklareli’de kamp yaparken kaybolan 3 kişi bulundu
Kırklareli’de ormanlık alanda kamp yaparken kaybolan 3 kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Asayiş 29.11.2022, 17:21
Kırklareli’de ormanlık alanda kamp yaparken kaybolan 3 kişi jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyü Çiftekaynaklar mevkiine kamp yapmak için gelen 3 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, şahısların kamp yaptıkları yerin ters istikametinde yönlerini kaybetmeleri nedeniyle kayboldukları tespit etti. Yapılan arazi çalışması sonucu ekipler tarafından yerleri tespit edilen şahıslara ulaşıldı.
Öte yandan, sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilen 3 kişinin ailelerine bilgi verildi.