Kırklareli’de 88 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’den yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 9 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere karşı 19-26 Ağustos tarihlerinde il genelinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 88 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı, 9 araca el konuldu.