Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 86 kilogram skunk ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma’dan Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonda 86 kilogram 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yönünde başlatılan operasyonla piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL değerinde 86 kilogram 500 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suç örgütünün ülkemize uyuşturucu madde getireceği öğrenilerek takip faaliyetine başlandı.

Gerçekleşen takip sonucu gece saat 23.15 sıralarında suç örgütünün bulunduğu bölgeye yapılan operasyon sonucunda 86 kilogram 500 gram skunk uyuşturucu madde (piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL), 3 Adet El telsizi, 3 adet Lüks Otomobil, 2 adet Dürbün, 2 adet araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 adet telefon ele geçirildi.

Operasyonda örgüt lideri dahil 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda sorusturma başlatıldı.