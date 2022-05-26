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Kırıkkale’de zabıtadan dilencilere yönelik operasyon

Kırıkkale’de zabıta ekiplerince, kent merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalan 50 dilenciye haklarında yasal işlem yapıldı.

Asayiş 26.05.2022, 15:46
Kırıkkale’de zabıtadan dilencilere yönelik operasyon

Kırıkkale’de zabıta ekiplerince, kent merkezinde dilencilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda yakalan 50 dilenciye haklarında yasal işlem yapıldı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan 50 şahsa grubuna müdahale etti. Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilenciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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