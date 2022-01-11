Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.A.B., İ.İ. ve T.G. isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

Narkotik ekipleri tarafından, şahsılar ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklandı.