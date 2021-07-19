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Kırıkkale’de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale’de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1’i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 19.07.2021, 02:16
Kırıkkale’de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kırıkkale’de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1’i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yiyen Sultan K. (72), Mustafa K. (68), Ganime Y. (50), Safinaz Y. (48), Bahar G. (38), Ömer Batuhan Y. (24), Yusuf Berke Y. (18) ve Furkan Efe G. (15) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla köye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.
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