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Kırıkkale’de iş yerine silahlı saldırı
Kırıkkale’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi.
Asayiş 15.01.2021, 23:10
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Kırıkkale’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi.Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.’ye ait oto aksesuarı olan iş yerine, kişi veya kişiler tarafından otomobilin içinden silahla ateş edildi. Silahtan çıkan mermilerin iş yerinin camlarına isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan kişi olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırı yapılan iş yerinde güvenlik şeridi oluşturarak içeride detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu soruşturma sürüyor. Araçla kaçan şüpheliler için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
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