Kırıkkale’de ilginç trafik kazası, otomobil ’amuda’ kalktı: 1 yaralı

Kırıkkale’de metrelerce sürüklenen otomobilin kavak ağacına çarpıp ’amuda’ kalktığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Konya D-715 karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.T. idaresindeki 42 FGV 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Metrelerce sürüklenerek yoldan çıkan otomobil, kavak ağacına çarparak durabildi. Kaza sonrasında ’amuda’ kalkan otomobilin sürücüsü M.S.T. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.