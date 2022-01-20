Kırıkkale’de 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Kırıkkale’de doğal gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Etiler Mahallesi 1141. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi, banyodaki sobadan sızan gazdan zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evdeki bulunan baba Mustafa (55) eşi Emine M. (47) ve kızları Özge Meriç (25) ile evde misafir olan Şeyda Bostancı (26) ambulans ile Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.M.’nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.