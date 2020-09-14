Kilis’te korona virüs denetimleri sıklaştırıldı
KİLİS’TE POLİS KENT GENELİNDE OLUŞTURDUĞU UYGULAMA NOKTALARINDA MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARI İLE İZOLASYONA UYULUP UYULMADIĞINI DENETLİYOR.
Kilis’te polis kent genelinde oluşturduğu uygulama noktalarında maske ve sosyal mesafe kuralları ile izolasyona uyulup uyulmadığını denetliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelerden polis ekipleri, kent merkezinde 7 noktada motosiklet ile araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Ayrıca motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.
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