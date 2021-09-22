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Kilis’te kaçak göçmenler yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.

Asayiş 22.09.2021, 11:17
Kilis’te kaçak göçmenler yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 4 göçmen polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi’nde A.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 4 kişi yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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